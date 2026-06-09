Британія та союзники оголосили про санкції за насильство на Західному березі Йордану

Британія в координації з Францією, Норвегією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією запровадили пакет санкцій проти мереж, причетних до фінансування, сприяння та здійснення насильства на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

Про це повідомили в британському уряді, передає "Європейська правда".

Велика Британія запроваджує санкції проти шести організацій та однієї особи, причетних до фінансування, сприяння та здійснення насильства з боку поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан.

Особам, включеним до санкційного списку, загрожує замороження активів, а в разі необхідності – заборона на в’їзд та позбавлення права обіймати керівні посади.

Британський уряд заявив, що продовження незаконного розширення поселень підриває життєздатність рішення про створення двох держав. Там додали, що рекордний рівень насильства з боку поселенців "навмисно спрямований на знищення палестинських будинків та засобів до існування на Західному березі річки Йордан".

Велика Британія також повторила свій заклик до уряду Ізраїлю припинити розширення поселень, придушити насильство з боку поселенців, притягнути винних до відповідальності та скасувати чинні обмеження на функціонування палестинської економіки.

Франція тим часом оголосила про заборону на в’їзд для ультраправого міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотріча, який активно просуває ідею анексії Західного берега. Окрім того, санкції стосуються ще чотирьох керівників організацій поселенців та двадцять одному поселенцю, повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Нещодавно Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан, які тривалий час блокувала Угорщина.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.