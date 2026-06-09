Великобритания и её союзники объявили о введении санкций в связи с насилием на Западном берегу Иордана

Великобритания в координации с Францией, Норвегией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией ввела пакет санкций против сетей, причастных к финансированию, содействию и совершению насилия на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщили в британском правительстве, передает "Европейская правда".

Великобритания вводит санкции против шести организаций и одного лица, причастных к финансированию, содействию и совершению насилия со стороны поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Лицам, включенным в санкционный список, грозит замораживание активов, а в случае необходимости – запрет на въезд и лишение права занимать руководящие должности.

Британское правительство заявило, что продолжение незаконного расширения поселений подрывает жизнеспособность решения о создании двух государств. Там добавили, что рекордный уровень насилия со стороны поселенцев "намеренно направлен на уничтожение палестинских домов и средств к существованию на Западном берегу реки Иордан".

Великобритания также повторила свой призыв к правительству Израиля прекратить расширение поселений, пресечь насилие со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и отменить действующие ограничения на функционирование палестинской экономики.

Франция тем временем объявила о запрете на въезд для ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который активно продвигает идею аннексии Западного берега. Кроме того, санкции касаются еще четырех руководителей организаций поселенцев и двадцати одного поселенца, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

В конце мая Совет Европейского Союза ввел новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Недавно Европейский Союз договорился о введении новых санкций против еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые долгое время блокировала Венгрия.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.