Болгарія приєднається до ініціативи PURL

Уряд Болгарії оголосив про наміри приєднатися до програми PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Болгарії доєднатися до програми із закупівлі озброєння для потреб української армії.

Він також відзначив, що країни нарощують діалог щодо співробітництва в рамках "коаліції рішучих" та ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Міністр додав, що Болгарія надала Україні 16 пакетів оборонної допомоги.

"Я вдячний Уряду Болгарії та болгарському народу за підтримку України. Цінуємо готовність Болгарії розвивати співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю між країнами на 10 років.

Того ж дня Україна та Болгарія провели в Києві перші міжурядові консультації, під час яких йшлося про співпрацю в різних сферах; зокрема узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці.

Крім того, стало відомо, що Україна і Болгарія планують цього літа тестовий запуск пасажирського потяга через Румунію.