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Зеленський обговорив з лідерами Фінляндії й Норвегії ППО та європейський захист від балістики

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 17:00 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Таллінна провів спільну зустріч з лідерами Фінляндії і Норвегії – вони торкнулися питання перемовин довкола мирного процесу, теми ППО та європейської програми захисту від балістичних ракет. 

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що розповів президенту Фінляндії Александру Стуббу і прем’єру Норвегії Йонасу Гару Стьоре про останні контакти у межах переговорного процесу – між "європейською трійкою" (Франція, Британія, Німеччина) й Україною та з американською стороною. 

Також говорили, як залучити додаткові постачання ракет ППО для України, та про розбудову європейського захисту від балістики. 

"Вдячний Алексу та Йонасу, народам Фінляндії і Норвегії за надійну допомогу й підтримку. Цінуємо, що наші домовленості реалізуються", – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, президент України приїхав до Таллінна для участі у саміті Нордично-Балтійської вісімки. Він також мав окремі зустрічі з президентом Естонії та новим прем’єром Латвії, під час останньої Київ і Рига підписали угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. 

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Зеленський Фінляндія Норвегія
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