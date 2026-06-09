Зеленський обговорив з лідерами Фінляндії й Норвегії ППО та європейський захист від балістики

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Таллінна провів спільну зустріч з лідерами Фінляндії і Норвегії – вони торкнулися питання перемовин довкола мирного процесу, теми ППО та європейської програми захисту від балістичних ракет.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що розповів президенту Фінляндії Александру Стуббу і прем’єру Норвегії Йонасу Гару Стьоре про останні контакти у межах переговорного процесу – між "європейською трійкою" (Франція, Британія, Німеччина) й Україною та з американською стороною.

Зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Поінформував про контакти на рівні лідерів у форматі E3 – Україна та з американською стороною.



Зараз усі наші партнери відзначають, що позиції України на фронті значно… pic.twitter.com/zalbB4IFZr – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Також говорили, як залучити додаткові постачання ракет ППО для України, та про розбудову європейського захисту від балістики.

"Вдячний Алексу та Йонасу, народам Фінляндії і Норвегії за надійну допомогу й підтримку. Цінуємо, що наші домовленості реалізуються", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України приїхав до Таллінна для участі у саміті Нордично-Балтійської вісімки. Він також мав окремі зустрічі з президентом Естонії та новим прем’єром Латвії, під час останньої Київ і Рига підписали угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.