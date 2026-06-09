Зеленский обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии ПВО и европейскую защиту от баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллинн провел совместную встречу с лидерами Финляндии и Норвегии – они затронули вопрос переговоров вокруг мирного процесса, темы ПВО и европейской программы защиты от баллистических ракет.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что рассказал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стьоре о последних контактах в рамках переговорного процесса – между "европейской тройкой" (Франция, Великобритания, Германия) и Украиной и с американской стороной.

Также говорили, как обеспечить дополнительные ракеты для украинской ПВО, и о развитии европейской защиты от баллистики.

"Благодарен Алексу и Йонасу, народам Финляндии и Норвегии за надежную помощь и поддержку.

Ценим, что наши договоренности реализуются", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины приехал в Таллинн для участия в саммите Нордично-Балтийской восьмерки. Он также имел отдельные встречи с президентом Эстонии и новым премьером Латвии, во время последней Киев и Рига подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.