Как окружение премьера Испании увязло в коррупционных скандалах и удержится ли он у власти

Восемь лет назад социалисту Педро Санчесу удалось прийти к власти в Испании после того, как он в парламенте инициировал и добился принятия вотума недоверия правительству Мариано Рахоя. Поводом стало осуждение за коррупцию чиновников, представлявших правящую тогда Народную партию (PP).

Однако сейчас уже сам Санчес ослаблен скандалами с участием ведущих деятелей его Социалистической рабочей партии (PSOE).

Более того, расследования проводятся и в отношении членов семьи испанского премьера, в частности жены и брата.

О том, действительно ли правительство Санчеса приближается к краху и отвернутся ли избиратели от социалистов, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Жена, брат и друзья под следствием: как коррупционные скандалы уничтожают премьера Испании Санчеса. Далее – краткое изложение статьи.

В настоящее время под следствием находятся младший брат Санчеса Давид, а также супруга премьера Бегонья Гомес.

Давида Санчеса, который является композитором и дирижером, обвиняют в использовании политического влияния старшего брата для получения в 2017 году должности руководителя отдела исполнительских искусств в юго-западной провинции Бадахос.

А в апреле этого года Бегонье Гомес официально предъявили обвинения в предполагаемых преступлениях, связанных с торговлей влиянием, растратой, коррупцией в бизнесе и присвоением средств.

Но самым губительным для партии премьера стало "дело Кольдо" – масштабный коррупционный скандал в Испании, в центре которого оказались экс-министр транспорта Хосе Луис Абалос и его бывший советник Кольдо Гарсия.

Их обвиняют в получении взяток и организации мошеннических схем при государственных закупках медицинских масок во время пандемии COVID-19.

Последним в этой серии болезненных ударов по Санчесу стало расследование в отношении премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в 2004–2011 годах. Сейчас его подозревают в преступлениях, связанных с отмыванием денег, торговлей влиянием, организованной преступностью и подделкой документов.

Серия скандалов в окружении Санчеса стала настоящим подарком для его конкурентов – консервативной Народной партии (PP) и ультраправой Vox.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо призвал к досрочным парламентским выборам и выдвинул идею вотума недоверия правительству Педро Санчеса.

Консерваторов обнадеживает то, что два союзника правительства в парламенте – баскские и каталонские националистические партии – также выступили с призывом к досрочным всеобщим выборам.

Поэтому лидер консерваторов хочет воспользоваться напряженной ситуацией в коалиции.

Но маловероятно, что идея с вотумом недоверия правительству окажется удачной.

Сам Санчес отверг призывы к досрочным выборам и пообещал, что останется на посту до 2027 года. Он даже надеется переизбраться на новый срок.

Независимо от того, приведут ли нынешние обвинения в адрес родственников и соратников к их осуждению или оправданию, влияние этих процессов на политическую жизнь в Испании уже ощущается. Они ослабили контроль правительства над политической повесткой дня, усилили напряженность между партнерами по коалиции и подогрели спекуляции относительно стабильности правительственной коалиции.

Впрочем, это не означает, что правительство Санчеса стоит на пороге немедленного краха. Даже его критики признают исключительную способность премьера к политическому выживанию.

И если досрочных выборов не будет, у премьера и его партии еще есть время, чтобы улучшить свое положение перед выборами 2027 года.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Жена, брат и друзья под следствием: как коррупционные скандалы уничтожают премьера Испании Санчеса.