В Германии в 2025 году зафиксировали рекордное количество преступлений с политическими мотивами

За прошлый год в Германии зафиксировали рекордное количество преступлений с политическими мотивами.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", соответствующую статистику опубликовало Федеральное министерство внутренних дел и Офис федеральной криминальной полиции (BKA).

По официальным данным ведомств, количество зарегистрированных в Германии преступлений с политическими мотивами в 2025 году является рекордным по сравнению с предыдущими годами. Количество преступлений с применением силы выросло на 1,2% и достигло 4156.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт отмечает, что речь идет о большом количестве нападений, злостном сопротивлении полиции, столкновениях с оппонентами на демонстрациях, поджогах.

В целом речь идет о 85837 преступлениях с политическими мотивами – почти на 2% больше, чем в 2024 году.

В большинстве случаев правонарушения совершены правоэкстремистами, однако резко возросла доля тех, что совершены экстремистами левых взглядов: в этой категории рост произошел сразу на 43%.

Количество религиозно мотивированных преступлений выросло на 5,7% и составило 1983 случая; мотивированных "иностранной идеологией" – наоборот, уменьшилось и составило 6886 случаев.

Напомним, в начале мая в Германии провели большой рейд против правоэкстремистских молодежных групп.

На этой неделе в городе Ройтлинген на западе Германии из-за пожара на подстанции тысячи людей остались без света; предполагают, что это мог быть поджог, совершенный левыми экстремистами.