Папа Римский во время перелета в Испании путешествовал в кабине пилотов
Новости — Вторник, 9 июня 2026, 20:14 —
Папа Римский Лев XIV во время перелета из Мадрида в Барселону получил приглашение пилотов лететь в кабине с ними – и принял его.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Перед перелетом из Мадрида в Барселону в рамках его поездки по Испании Папу Римского Льва пригласили в кабину пилотов.
Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL– Reuters (@Reuters) June 9, 2026
Понтифик принял их приглашение и летел рядом с пилотами, махая также истребителям испанских воздушных сил, которые сопровождали рейс.
В Барселоне он начал свою речь на каталонском, чем оправдал надежды многих.
Во вторник он встретился с лидером региона. Однако ключевым днем его визита в Барселону будет среда, когда понтифик, среди прочего, примет участие в открытии новейшей башни Храма Искупления Святого Семейства (исп. Sagrada Familia).
Завершающей в испанском турне Франциска станет поездка на Канарские острова в пятницу.
В Мадриде на мессу Папы Римского собрались 1,2 миллиона человек.
В выступлении перед парламентом Испании понтифик заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека подтолкнули мир к глубокому кризису.