У Фінляндії відключили останні стаціонарні телефони

Фінляндія 30 червня остаточно відключила аналоговий стаціонарний телефонний зв’язок, який існував майже 150 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Стаціонарна телефонна мережа Фінляндії почала працювати ще в 1880-х роках, але, як і скрізь, цифрова революція поступово витіснила стару технологію, засновану на мідних дротах.

У цій північній країні стаціонарний зв’язок практично повністю поступився місцем мобільним телефонам.

Компанія Elisa, останній великий оператор фіксованого зв’язку, що використовував мідні лінії, відзначила завершення роботи мережі телефонною розмовою між головою фірми Топі Маннером та директором національного агентства зв’язку та транспорту Яркко Саарімакі.

Під час дзвінка вони згадували, як користувалися стаціонарними телефонами. Маннер розповів, як у юності, мешкаючи в Лондоні в 1980-ті роки, телефонував родині раз на тиждень у чітко обумовлений час, щоб усі були вдома.

Вони також поговорили про майбутнє мобільних технологій, а наприкінці попрощалися неформальним словом "kuulemiin", що фінською означає "поговоримо пізніше".

Оголошуючи в січні про намір вивести мережу з експлуатації – крок, до якого конкуренти дійшли ще раніше, – компанія Elisa повідомила, що у її клієнтів залишалося лише "кілька тисяч" тарифів виключно зі стаціонарним зв’язком, а нових таких послуг не пропонували вже багато років.

З вівторка послуги стаціонарного зв’язку у Фінляндії надають лише місцеві оператори. За даними громадського мовника Yle, вони обслуговують кілька тисяч абонентів, яким необхідні місцеві дзвінки.

Повідомляли також, що уряд Молдови планує ухвалити постанову, згідно з якою під час придбання SIM-карти кожен громадянин повинен буде показати посвідчення особи.

У квітні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.