В Финляндии отключили последние стационарные телефоны

Финляндия 30 июня окончательно отключила аналоговую стационарную телефонную связь, существовавшую почти 150 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Стационарная телефонная сеть Финляндии начала работать еще в 1880-х годах, но, как и везде, цифровая революция постепенно вытеснила старую технологию, основанную на медных проводах.

В этой северной стране стационарная связь практически полностью уступила место мобильным телефонам.

Компания Elisa, последний крупный оператор фиксированной связи, использовавший медные линии, отметила завершение работы сети телефонным разговором между главой компании Топи Маннером и директором национального агентства связи и транспорта Яркко Сааримаки.

Во время звонка они вспоминали, как пользовались стационарными телефонами. Маннер рассказал, как в юности, живя в Лондоне в 1980-е годы, звонил семье раз в неделю в четко оговоренное время, чтобы все были дома.

Они также поговорили о будущем мобильных технологий, а в конце попрощались неформальным словом "kuulemiin", что на финском языке означает "поговорим позже".

Объявляя в январе о намерении вывести сеть из эксплуатации – шаге, к которому конкуренты пришли ещё раньше, – компания Elisa сообщила, что у её клиентов оставалось лишь "несколько тысяч" тарифных планов исключительно со стационарной связью, а новых таких услуг не предлагали уже много лет.

Со вторника услуги стационарной связи в Финляндии предоставляют только местные операторы. По данным общественного вещателя Yle, они обслуживают несколько тысяч абонентов, которым необходимы местные звонки.

Также сообщалось, что правительство Молдовы планирует принять постановление, согласно которому при покупке SIM-карты каждый гражданин должен будет предъявить удостоверение личности.

В апреле стало известно, что Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства из-за опасений угрозы шпионажа со стороны России и Китая.