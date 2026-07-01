Ердоган різко відповів на визнання Ізраїлем геноциду вірмен в Османській імперії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко відреагував на визнання Ізраїлем геноциду вірмен в Османській імперії.

Заяву турецького президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Це визнання та суперечка, що послідувала за ним, стали черговим епізодом загострення відносин між двома країнами, які різко погіршилися на тлі війни Ізраїлю в Газі.

"Ми не звертаємо ані найменшої уваги на наклепи на адресу нашої країни з боку мережі вбивць, на руках якої кров 73 000 невинних мешканців Гази, більшість з яких – діти та жінки", – сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів.

Він також стверджує, що в турецькій історії "немає ані геноциду, ані масових вбивств, ані гноблення, ані колоніалізму".

Ердоган зазначив, що визнання Ізраїлем геноциду спростовується як його власним "варварством у Газі", так і історією Туреччини, яка рятувала євреїв від Голокосту під час Другої світової війни.

"Існує чеснота захисту тих, хто втік від нацистських переслідувань. Ті, хто зводить наклеп на Туреччину та турецький народ, знають про це найкраще, якщо поглянуть на власну історію", – додав він.

Як відомо, 28 червня ізраїльський уряд одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен в Османській імперії.

Голосування відбулося на тлі того, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною, двома головними державами регіону, які колись були міцними, в останні роки дедалі погіршуються.

За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік в Османській імперії загинуло 1,5 мільйона вірмен. Туреччина послідовно відкидає термін "геноцид", проте понад 30 країн світу – зокрема Франція, Німеччина, США, Нідерланди – визнали ці масові вбивства геноцидом.

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