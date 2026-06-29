Ізраїль визнав геноцид вірмен в Османській імперії, Туреччина відреагувала

Уряд Ізраїлю на тлі погіршення відносин із Туреччиною одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен в Османській імперії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, "незважаючи на численні й однозначні історичні свідчення, геноцид вірмен досі залишається предметом інституціоналізованої кампанії з його заперечення та применшення".

"Широко визнано, що Османська імперія систематично вчиняла злочини, рівнозначні геноциду, з метою знищення вірменського народу", – додав він.

За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік в Османській імперії загинуло 1,5 мільйона вірмен. Туреччина послідовно відкидає термін "геноцид", проте понад 30 країн світу – зокрема Франція, Німеччина, США, Нідерланди – визнали ці масові вбивства геноцидом.

Голосування ізраїльського уряду відбулося на тлі того, що відносини між двома головними державами регіону, які колись були міцними, в останні роки дедалі погіршуються.

Поворотним моментом стала війна Ізраїлю проти Гази, яка спалахнула після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив терористичну атаку на ізраїльських мирних жителів.

Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган, вже давно звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі, що країна заперечує.

Після рішення ізраїльського уряду Міністерство закордонних справ Туреччини опублікувало заяву, в якій наголошується, що "ця зловмисна ініціатива, що ігнорує юридичні та історичні факти, викриває скрутне становище Нетаньягу та його спільників, щодо яких у рамках розслідування, що проводиться в Міжнародному кримінальному суді у зв’язку зі злочинами, скоєними проти палестинців, видано ордери на арешт".

"Уряд Ізраїлю, який на очах усього світу здійснює систематичні знущання з палестинського народу і який зараз судять у Міжнародному суді за звинуваченням у геноциді проти жителів Гази, прагне приховати свої злочини за допомогою політичного рішення, прийнятого щодо подій 1915 року", – наголосили в турецькому МЗС.

Нещодавно глава турецького МЗС Хакан Фідан заявляв, що після Ірану Ізраїль може звернути свою увагу на Туреччину.