Эрдоган резко ответил на признание Израилем геноцида армян в Османской империи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на признание Израилем геноцида армян в Османской империи.

Заявление турецкого президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Это признание и последовавшая за ним полемика стали очередным эпизодом обострения отношений между двумя странами, которые резко ухудшились на фоне войны Израиля в Газе.

"Мы не обращаем ни малейшего внимания на клевету в адрес нашей страны со стороны сети убийц, на руках которой кровь 73 000 невинных жителей Газы, большинство из которых – дети и женщины", – сказал Эрдоган после заседания кабинета министров.

Он также утверждает, что в турецкой истории "нет ни геноцида, ни массовых убийств, ни угнетения, ни колониализма".

Эрдоган отметил, что признание Израилем геноцида опровергается как его собственным "варварством в Газе", так и историей Турции, которая спасала евреев от Холокоста во время Второй мировой войны.

"Существует добродетель защиты тех, кто бежал от нацистских преследований. Те, кто клевещет на Турцию и турецкий народ, знают об этом лучше всего, если взглянут на собственную историю", – добавил он.

Как известно, 28 июня израильское правительство единогласно проголосовало за официальное признание геноцида армян в Османской империи.

Голосование состоялось на фоне того, что отношения между Израилем и Турцией, двумя главными государствами региона, которые когда-то были крепкими, в последние годы все больше ухудшаются.

По разным оценкам, в период с 1915 по 1923 год в Османской империи погибло 1,5 миллиона армян. Турция последовательно отвергает термин "геноцид", однако более 30 стран мира – в частности Франция, Германия, США, Нидерланды – признали эти массовые убийства геноцидом.

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