Прикордонники з Литви допоможуть Латвії протидіяти нелегальній міграції з Білорусі

Литва направить своїх прикордонників, щоб допомогти Латвії протидіяти нелегальній міграції з території Білорусі і забезпечувати охорону кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як повідомила Служба охорони державного кордону Литви (СОДК), дев’ять литовських прикордонників з 1 липня допомагатимуть латвійським колегам забезпечувати охорону кордону з Білоруссю.

Планується, що група здійснюватиме спостереження за кордоном, запобігатиме нелегальній міграції з Білорусі та виконуватиме інші завдання на найбільш проблемних ділянках.

У рамках цієї місії співробітники литовської СОДК вирушають до Латвії на службовому транспорті, зі своїм спорядженням та зброєю.

Планується, що вони працюватимуть на латвійсько-білоруському кордоні протягом двох тижнів. Подальші рішення щодо надання такої допомоги ухвалюватимуться з урахуванням оперативної ситуації.

Останнім часом Латвія зазнає сильного тиску з боку нелегальної міграції з Білорусі. Цього року до країни намагалися незаконно проникнути 6681 мігрант. Їх було затримано та повернуто до Білорусі або затримано латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні.

Цього року потік такої нелегальної вторинної міграції з Латвії порівняно з аналогічним періодом січня–червня минулого року зріс у 4,3 раза.

Повідомляли також, що Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду продовжити посилений режим охорони кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та Даугавпілсі до 31 грудня цього року.

На початку червня Державна прикордонна служба Латвії заявляла, що її ресурси на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.