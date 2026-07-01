Пограничники из Литвы помогут Латвии противодействовать нелегальной миграции из Беларуси

Литва направит своих пограничников, чтобы помочь Латвии противодействовать нелегальной миграции с территории Беларуси и обеспечивать охрану границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ), девять литовских пограничников с 1 июля будут помогать латвийским коллегам обеспечивать охрану границы с Беларусью.

Планируется, что группа будет осуществлять наблюдение за границей, предотвращать нелегальную миграцию из Беларуси и выполнять другие задачи на самых проблемных участках.

В рамках этой миссии сотрудники литовской СОГГ отправляются в Латвию на служебном транспорте со своим снаряжением и оружием.

Планируется, что они будут работать на латвийско-белорусской границе в течение двух недель. Дальнейшие решения об оказании такой помощи будут приниматься с учетом оперативной обстановки.

В последнее время Латвия испытывает сильное давление со стороны нелегальной миграции из Беларуси. В этом году в страну пытались незаконно проникнуть 6681 мигрант. Они были задержаны и возвращены в Беларусь либо задержаны латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне.

В этом году поток такой нелегальной вторичной миграции из Латвии по сравнению с аналогичным периодом января–июня прошлого года вырос в 4,3 раза.

Сообщалось также, что Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года.

В начале июня Государственная пограничная служба Латвии заявляла, что её ресурсы на латвийско-белорусской границе в настоящее время загружены на 200%.