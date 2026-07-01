В ЕС начала действовать пошлина на дешевые посылки, в частности из Китая

С 1 июля в Европейском Союзе вступает в силу пошлина в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Эта мера направлена на сдерживание наплыва дешевых товаров, поступающих преимущественно из Китая.

Как отметили в ЕК, эта мера поможет обеспечить справедливые условия для предприятий ЕС и безопасный выбор для потребителей в ответ на резкий рост объемов ввоза в Евросоюз миллиардов единиц товаров электронной коммерции с низкой стоимостью.

Освобождение от пошлины на сумму 150 евро было разработано для эпохи редких онлайн-покупок и менее цифровизированных таможенных систем. Это уже не соответствует реальности, и его отмена исправляет давний структурный дисбаланс для предприятий ЕС, подчеркнули в Еврокомиссии.

Эта мера восстанавливает справедливость между импортерами, гарантируя, что розничные торговцы ЕС, импортирующие оптом, и крупные онлайн-операторы из-за пределов блока конкурируют на равных регуляторных условиях.

Пошлины взимаются таможенными органами с платформ или любых других предприятий, участвующих в продаже и транспортировке импортируемых товаров. Таким образом, потребители, покупающие товары в Интернете, не несут дополнительных расходов при доставке.

Ставка в размере 3 евро является переходным решением, согласованным государствами-членами ЕС, как неотложный ответ на вызовы, возникающие в связи со стремительным ростом электронной коммерции.

С июля 2028 года начнет функционировать Центр таможенных данных ЕС, который будет применять обычные таможенные сборы на основе тарифной классификации товара, его происхождения и стоимости в соответствии с существующими/стандартными правилами ЕС в отношении таможенных сборов.

Напомним, с 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.

В Украине введение НДС на недорогие посылки является условием для получения финансирования от ЕС на сумму 90 млрд евро.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).