В аварії літака у Британії загинули двоє людей

Двоє людей загинули внаслідок аварії легкомоторного літака в Англії, що сталася ще у вівторок.

Як повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда", про це оголосили у поліції графства Ессекс.

Двомісний літак Cessna розбився у полі на території графства Ессекс після опівдня 30 червня, невдовзі після того, як вирушив з летовища приблизно за 7 миль від того місця. Виліт мав бути коротким.

Протягом ночі на місці аварії тривали слідчі дії. Робота триватиме, ймовірно, ще кілька днів.

"Із сумом можемо підтвердити, що двоє людей на борту загинули", – повідомили у поліції в середу.

BREAKING: Two people have been confirmed dead after a plane crashed into a wheat field in Essex on Tuesday.



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Особи загиблих ще остаточно не підтверджені.

У неділю 28 червня 11 людей загинули в аварії літака на північному сході Франції.

Раніше того ж тижня у варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак, двоє пасажирів загинули.