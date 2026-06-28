11 людей загинули в аварії літака на північному сході Франції

У неділю, 28 червня у Томблені, що на північному сході Франції, розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів; внаслідок авіатрощі загинули всі одинадцять людей, що були на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV з посиланням на місцеву владу департаменту Мерт і Мозель.

В аварії літака загинули всі, хто перебував на борту – пілот і дві групи з п'яти парашутистів.

На місце авіакатастрофи було спрямовано значні ресурси екстреної допомоги та встановлено периметр безпеки. Очікується, що туди прибуде міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс.

Поліція закликала громадян категорично уникати району вулиці Сальвадора Альєнде та не заходити туди, щоб забезпечити вільний доступ для екстрених служб та правоохоронних органів на місце катастрофи.

Нагадаємо, у четвер у варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак, двоє пасажирів загинули.

15 червня на базі ВПС США Едвардс у південній Каліфорнії невдовзі після зльоту розбився бомбардувальник B-52, у результаті чого загинули всі вісім осіб, що перебували на борту.

На початку місяця гелікоптер Національної жандармерії Франції зазнав аварії під час пошукової операції в департаменті Луаре, один з військових загинув.