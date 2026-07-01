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При аварии самолета в Британии погибли два человека

Новости — Среда, 1 июля 2026, 15:05 — Мария Емец

Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Англии, произошедшей ещё во вторник.

Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", об этом сообщила полиция графства Эссекс.

Двухместный самолет Cessna разбился в поле на территории графства Эссекс после полудня 30 июня, вскоре после того, как вылетел с аэродрома, расположенного примерно в 7 милях от того места. Полет должен был быть коротким.

В течение ночи на месте аварии велись следственные действия. Работа, вероятно, продлится ещё несколько дней.

"С прискорбием можем подтвердить, что двое человек на борту погибли", – сообщили в полиции в среду. 

Личности погибших ещё окончательно не подтверждены.

В воскресенье, 28 июня, 11 человек погибли в авиакатастрофе на северо-востоке Франции.

Ранее на той же неделе в варшавском аэропорту Бемово во время посадки разбился небольшой самолет, двое пассажиров погибли.

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