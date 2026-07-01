При аварии самолета в Британии погибли два человека
Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Англии, произошедшей ещё во вторник.
Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", об этом сообщила полиция графства Эссекс.
Двухместный самолет Cessna разбился в поле на территории графства Эссекс после полудня 30 июня, вскоре после того, как вылетел с аэродрома, расположенного примерно в 7 милях от того места. Полет должен был быть коротким.
В течение ночи на месте аварии велись следственные действия. Работа, вероятно, продлится ещё несколько дней.
"С прискорбием можем подтвердить, что двое человек на борту погибли", – сообщили в полиции в среду.
BREAKING: Two people have been confirmed dead after a plane crashed into a wheat field in Essex on Tuesday.– The Telegraph (@Telegraph) July 1, 2026
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Личности погибших ещё окончательно не подтверждены.
В воскресенье, 28 июня, 11 человек погибли в авиакатастрофе на северо-востоке Франции.
Ранее на той же неделе в варшавском аэропорту Бемово во время посадки разбился небольшой самолет, двое пассажиров погибли.