У Варшаві розбився літак, є жертви

У варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Літак розбився під час приземлення, дуже близько до маневрового майданчика.

Wojciech Olkuśnik /East News

"Я почув свист, гуркіт. Подумав, що щось обвалилося", – розповів один зі свідків.

Пожежники вже загасили уламки літака. Відомо, що дві особи, які перебували на борту літака, не вижили в аварії.

До бригади швидкої допомоги звернулися двоє сторонніх осіб, які отримали травми, повідомив Лукаш Дармофальський з Воєводського командування Державної пожежної охорони у Варшаві.

Обставини аварії з’ясовуватимуть поліція, прокуратура та Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Раніше у Польщі знайшли уламки вертольота Robinson R44 Raven II, який зник з радарів, пілот літака загинув.

3 червня у Великій Британії вертоліт Королівського флоту розбився в полі в графстві Девон. В аварії загинули троє військовослужбовців.

2 червня двоє людей загинули в результаті авіакатастрофи поблизу Праги.