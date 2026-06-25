У Варшаві розбився літак, є жертви
Новини — Четвер, 25 червня 2026, 16:16 —
У варшавському аеропорту Бемово під час приземлення розбився невеликий літак.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Літак розбився під час приземлення, дуже близько до маневрового майданчика.
"Я почув свист, гуркіт. Подумав, що щось обвалилося", – розповів один зі свідків.
Пожежники вже загасили уламки літака. Відомо, що дві особи, які перебували на борту літака, не вижили в аварії.
До бригади швидкої допомоги звернулися двоє сторонніх осіб, які отримали травми, повідомив Лукаш Дармофальський з Воєводського командування Державної пожежної охорони у Варшаві.
Обставини аварії з’ясовуватимуть поліція, прокуратура та Державна комісія з розслідування авіаційних подій.
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