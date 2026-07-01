Посол Канади сподівається, що українські морські дрони патрулюватимуть Арктику

Посол Канади у Києві Наталка Цмоць висловила сподівання, що у майбутньому українські безпілотні катери будуть долучені до патрулювання Арктики.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами дипломатки, у Канаді із захопленням спостерігають за тим, чого змогла досягти українська оборонна промисловість, зокрема, на морі. Тож вона висловила сподівання, що колись українські морські дрони будуть здійснювати патрулювання в Арктиці.

"Я дуже на це сподіваюся, тому що захист наших вод дуже важливий для Канади. Наша країна оточена трьома океанами. Морське спостереження і захист відіграють велику роль. Ми всі з захопленням спостерігаємо за тим, що змогла зробити Україна. Я бачила відео, де ви націлюєтеся на велике морське судно і через годину руйнуєте те, що будувалося роками", – сказала Цмоць.

Вона додала, що у зв’язку з цим не виключала б такого патрулювання у водах Арктики, оскільки "це мало би сенс". "Сподіваємося, це станеться якнайшвидше", – додала глава посольства Канади.

Нагадаємо, у червні під час зустрічі на полях саміту G7 у Франції лідери України та Канади обговорили участь Оттави у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.

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