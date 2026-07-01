Посол Канады надеется, что украинские морские дроны будут патрулировать Арктику

Посол Канады в Киеве Наталка Цмоць выразила надежду, что в будущем украинские беспилотные катера будут задействованы в патрулировании Арктики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сообщила в интервью "Укринформу".

По словам дипломата, в Канаде с восторгом наблюдают за тем, чего смогла достичь украинская оборонная промышленность, в частности, на море. Поэтому она выразила надежду, что когда-нибудь украинские морские дроны будут патрулировать Арктику.

"Я очень на это надеюсь, потому что защита наших вод очень важна для Канады. Наша страна окружена тремя океанами. Морское наблюдение и защита играют большую роль. Мы все с восторгом наблюдаем за тем, что смогла сделать Украина. Я видела видео, где вы нацеливаетесь на большое морское судно и через час разрушаете то, что строилось годами", – сказала Цмоць.

Она добавила, что в связи с этим не исключала бы такого патрулирования в водах Арктики, поскольку "это имело бы смысл". "Надеемся, это произойдет как можно скорее", – добавила глава посольства Канады.

Напомним, в июне во время встречи в кулуарах саммита G7 во Франции лидеры Украины и Канады обсудили участие Оттавы в финансировании производства украинских дронов по датской модели.

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