Российские пранкеры разыграли советника президента Эстонии

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли советника президента Эстонии Мадиса Ролла, и теперь российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В президентской канцелярии подтвердили, что советнику президента по вопросам безопасности Мадису Роллу в мае этого года поступил мошеннический звонок из России, в ходе которого не была передана никакая конфиденциальная информация.

"Я сказал, что мы понимаем: Украина находится в состоянии войны, и ответственность за подобные инциденты несет Россия, которая начала агрессию против Украины. О помощи Украине я говорил исключительно в том контексте, какое сотрудничество могли бы наладить Эстония и Украина, чтобы беспилотники не попадали на территорию Эстонии. Здесь российская пропаганда произвольно исказила реальность", – сказал советник по вопросам безопасности Мадис Ролл.

В президентской канцелярии Естонии добавили, что аналогичные звонки с целью выведывания информации поступали и представителям других стран Балтии, а Украина также публично сообщала об этих случаях.

В среду российские пропагандистские каналы сообщили, что известный дуэт пранкеров – Владимир (Вован) Кузнецов и Алексей (Лексус) Столяров – разыграл советника Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла.

По их словам, Вован и Лексус выдавали себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Согласно заявлениям российских СМИ, в разговоре, который, как они утверждают, состоялся 1 июля, Ролл сказал, что Эстония полностью поддерживает Украину и готова содействовать координации ударов по Санкт-Петербургу. Также, как утверждается, он подтвердил, что эстонские и украинские чиновники сотрудничают по этому вопросу.

Кроме того, утверждается, что Ролл возложил ответственность за всю возникшую напряженность на Россию и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Эстонии. Также сообщается, что пранкеры разговаривали с советником президента Литвы Дейвидасом Матулёнисом. По их словам, он подтвердил, что Литва полностью поддерживает Украину и не намерена критиковать действия Киева.

В канцелярии президента Эстонии подтвердили, что Мадис Ролл сообщил о звонке эстонским органам обороны и безопасности.

Там также отметили, что сам факт того, что Россия теперь представляет подобный мошеннический звонок общественности как элемент своей пропаганды, говорит сам за себя.

"Когда подобные постановочные "разоблачения" пытаются представить как достижение, это скорее свидетельствует об отчаянии, чем о силе. Это не меняет реального положения дел и не уменьшает ответственность России за захватническую войну против Украины", – говорится в комментарии канцелярии.

За последнее десятилетие Вован и Лексус разыграли многих известных политиков западных стран и общественных деятелей.

Они звонят по телефону или организуют видеозвонки, выдавая себя за глав других государств, министров или известных активистов. При этом в публичное пространство попадают лишь отдельные фрагменты разговоров, которые затем используются российскими пропагандистскими каналами.

В РФ после инцидентов с вторжением в воздушное пространство стран Балтии украинских "заблудившихся" дронов запустили дезинформацию о якобы разрешении балтийских стран Украине использовать их воздушное пространство для ударов по РФ.

В Латвии заявили, что в Москве ищут оправдания своим уязвимостям перед украинскими ударами.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

В Эстонии недавно нашли один такой беспилотник, который, вероятно, залетел на территорию страны 3 июня.