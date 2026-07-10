Міністр оборони Польщі: критики військової допомоги Україні втратили розум

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш захистив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет до систем Patriot.

Про це він сказав в ефірі TVN24, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони обурився критичними коментарями від оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних партій, які розкритикували уряд через передачу Україні кількох ракет до ППО.

Керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач у четвер заявив що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішення про передачу ракет. "Це зрада чи просто дурість?" – запитав він.

Косіняк-Камиш нагадав посадовцю, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі.

"Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача про ці дурниці, які він виголошує, – зрада чи дурість? Вчора НАТО заявив, що ми всі маємо підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією – це найгірший сценарій для нас", – заявив глава Міністерства оборони.

"Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу", – обурився міністр.

Нагадаємо, Польщу минулого тижня охопив політичний скандал після того, як віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більше на цю тему – у статті "Європейської правди" Змагання за меншу підтримку: чому польська влада і опозиція відхрещуються від допомоги ЗСУ.