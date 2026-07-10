США продолжают технические переговоры с Ираном, несмотря на двухдневный обмен ударами

Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести технические переговоры с целью достижения окончательного мирного соглашения, несмотря на то, что на этой неделе стороны обменялись масштабными ударами.

Об этом сообщил неназванный представитель администрации США в комментарии ABC News, пишет "Европейская правда".

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, подписанное в прошлом месяце, в последние дни оказалось под серьезным давлением из-за того, что на этой неделе американские и иранские войска обменялись ударами.

Американский чиновник заверил, что стороны продолжают вести технические переговоры по ядерным вопросам.

"Соединенные Штаты, как и прежде, стремятся найти решение, и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", – заявил он.

60-дневное прекращение огня и меморандум о взаимопонимании, добавил чиновник, "основаны на выполнении", а действия Ирана "представляют собой невыполнение обязательств на неприемлемом уровне".

"Нападения Ирана на эти мирные суда являются актами терроризма", – добавил он, имея в виду иранские атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало свою лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.