Министр обороны Польши: критики военной помощи Украине сошли с ума

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил в защиту решения польского правительства о передаче Украине ракет для систем Patriot.

Об этом он заявил в эфире TVN24, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны возмутился критическими комментариями со стороны окружения президента Кароля Навроцкого и оппозиционных партий, которые раскритиковали правительство за передачу Украине нескольких ракет для ПВО.

Руководитель Управления международной политики президента Марчин Пшидач в четверг заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в принятии решения о передаче ракет. "Это предательство или просто глупость?" – спросил он.

Косиняк-Камыш напомнил чиновнику, что военная помощь Украине входит в число национальных интересов Польши.

"Я буду отстаивать это решение, принятое мной и правительством. Я спрашиваю министра Пшидача об этой чепухе, которую он несет, – предательство или глупость? Вчера НАТО заявило, что мы все должны поддерживать Украину. Поражение Украины в войне с Россией – это худший сценарий для нас", – заявил глава Министерства обороны.

"Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства", – возмутился министр.

Напомним, на прошлой неделе Польшу охватил политический скандал после того, как вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

На этом фоне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл данные о военной помощи, оказанной Варшавой Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Подробнее на эту тему – в статье "Европейской правды"Соревнование за меньшую поддержку: почему польские власти и оппозиция открещиваются от помощи ВСУ.