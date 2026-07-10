В США предъявили обвинения восьми лицам в сговоре для атаки на мероприятие с участием Трампа

В США предъявили обвинения восьми лицам в связи с предполагаемым сговором с целью совершения нападения на турнир по смешанным единоборствам, который должен был состояться в Белом доме в день рождения президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на Министерство юстиции США, пишет "Европейская правда".

Федеральное большое жюри в Колумбусе предъявило этим мужчинам обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам, а также в сговоре с целью совершения убийства на территории федерального правительства и убийства должностного лица. В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение.

По данным Министерства юстиции, подозреваемые планировали запустить в районе проведения мероприятия дроны со взрывчаткой, чтобы спровоцировать эвакуацию, а затем привлечь снайперов для уничтожения "важных целей", которые будут покидать место событий.

Ранее власти сообщили о задержании семи подозреваемых. Восьмой подозреваемый – 21-летний мужчина, который, по словам прокуроров, должен был выступить в роли снайпера, – был арестован на этой неделе в штате Западная Вирджиния.

Мероприятие, организованное организацией Ultimate Fighting Championship (UFC), состоялось 14 июня на специально построенной арене недалеко от Белого дома; на нем присутствовали Трамп, члены его семьи и несколько членов правительства.

Хотя мероприятие совпало с 80-летием Трампа, официально оно проводилось в рамках празднования 250-летия независимости США, несмотря на то, что День независимости отмечается 4 июля.

Напомним, в середине июня в Федеральном бюро расследований США заявили, что на турнире UFC Freedom 250, который проходил перед Белым домом, якобы планировалось нападение, в связи с чем задержан ряд лиц.

Ранее сообщалось, что в США расследуют как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне в Вашингтоне.