В Греции задержали подозреваемых в нападениях на дома членов правящей партии

Полиция Греции арестовала трех подозреваемых в связи со смертельными нападениями с применением зажигательных бомб, совершенными в начале этого месяца на дома членов правящей партии "Новая демократия" в северном городе Салоники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

По данным греческих правоохранительных органов, аресты были произведены в ходе антитеррористических операций в Салониках и на южном острове Крит; при этом продолжается дальнейшее расследование.

В результате нападений 1 июля с применением самодельных взрывных устройств, изготовленных из газовых баллонов для кемпинга, один человек погиб, а трое получили ранения.

Власти сообщили, что 26-летнюю женщину арестовали в критском городе Ханья. Полиция охарактеризовала её как лицо, имеющее связи с греческим анархистским движением, и заявила, что, вероятно, она прибыла на Крит, пытаясь скрыться от следователей.

В этом северном городе был арестован 29-летний мужчина, которого полиция также охарактеризовала как фигуру, занимающую видное место в анархистских кругах Салоник. Полиция сообщила, что его ранее задерживали для допроса в 2015 году и снова в начале этого года.

Следователи считают, что эти двое подозреваемых причастны к третьему из трех нападений, совершенных тем утром, в результате которого была убита Вагия Нестора, мать кандидата в депутаты от партии "Новая демократия" Афродиты Нестора.

Третьим подозреваемым является владелец дома, куда, как предполагается, двое подозреваемых направились после нападения, сообщила полиция.

По данным следствия, нападения, судя по всему, совершали разные группы: одна группа ответственна за первые два инцидента, а другая – за третий, приведший к гибели человека.

Полиция сообщила, что среди улик, которые помогли установить личности подозреваемых, были записи с камер видеонаблюдения и другие данные, свидетельствующие о том, что они посещали этот район как минимум за день до нападения с целью разведки и подготовки операции.

После серии нападений партия "Новая демократия" призвала своих сторонников выйти на улицы с протестом.