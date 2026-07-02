Керівна партія Греції закликає до протестів після нападів з запалювальними бомбами

Керівна партія Греції "Нова демократія" у четвер закликала своїх прихильників вийти на вулиці з протестом після того, як 72-річна мати однієї з її кандидаток у депутати померла від важких опіків, отриманих внаслідок нападу з використанням запалювальних бомб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У вівторок перед світанком нападники підкинули палаючі газові балони до трьох будинків місцевих діячів керівної партії в північному місті Салоніки, що спричинило вибухи.

Вагія Нестора, мати кандидатки від партії "Нова демократія" Афродіті Нестори, померла від відмови органів після того, як отримала опіки, що охопили 80% її тіла, йдеться в заяві лікарні. Кандидатка також отримала опіки, а ще троє людей були поранені.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за ці напади; це перший випадок за понад десятиліття, коли людина загинула в результаті нападу, спрямованого проти грецьких політиків. Греція має багаторічну історію політичного насильства, включаючи вибухи та підпали, але вбивства стали рідкісним явищем після ув’язнення лідерів лівих бойових угруповань 20 років тому.

"Вчора ми стали свідками надзвичайно скоординованого вбивчого нападу на трьох представників партії "Нова демократія" у Салоніках", – заявив речник уряду Павлос Марінакіс.

"Цей терористичний акт був боягузливим вчинком крайніх прихильників насильства, які діють під прикриттям так званої ідеології, спрямованим проти трьох людей лише тому, що ті не поділяють їхньої ідеології", – додав він.

"Послання, яке ми надсилаємо, є чітким: тероризм не переможе! Ніхто не буде боятися", – заявив політик.

Партія "Нова демократія" та її молодіжне крило ONNED закликали до мітингу на честь жертви та на знак протесту проти таких нападів у четвер ввечері біля лікарні, де померла жінка.

"Ми вас не боїмося", – йдеться у заяві, в якій наголошується, що її члени стоять "єдиним фронтом проти тероризму".

Розслідування цих інцидентів взяв на себе антитерористичний підрозділ поліції.

Речниця поліції Константіна Дімогліду повідомила грецьким ЗМІ, що, судячи з доказів, напади, ймовірно, були скоординованими, і поліція вивчає відеозаписи, щоб підтвердити, що всі три напади здійснила одна й та сама група злочинців.

Нещодавно суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.