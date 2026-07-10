У Польщі через падіння частини вітряної турбіни заблокований проїзд однією з трас

У Польщі попереджають про труднощі для водіїв на автомагістралі A4 у населеному пункті Терличка, оскільки дорогу перекрила частина вітряної турбіни.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

В ніч з четверга на п’ятницю там стався серйозний інцидент за участю негабаритного транспортного засобу, який перевозив деталь вітрової турбіни. Вона впала на трасу, що призвело до її блокування.

Поліція повідомляє про ускладнення руху на автомагістралі A4 у районі Жешува.

"У п’ятницю до 3:00 черговий міського управління поліції отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автомагістралі A4 у напрямку Корчової", – повідомила підполковник Магдалена Жук із міського управління поліції в Жешуві.

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Вона пояснила, що в події брала участь вантажівка, яка перевозила величезний елемент вітрової турбіни.

"Під час перевезення негабаритного елемента вітрової турбіни сталася поломка кріплення вантажу, що перевозився", – зазначила представниця поліції.

Величезний елемент впав на проїжджу частину, що призвело до блокування автомагістралі. Непроїжджими є обидві смуги руху A4 у напрямку Корчової.

"Рух здійснюється по аварійній смузі. Також перекрито з’їзд на S19/DK97 на вузлі "Жешув-Схід"", – повідомило Головне управління національних доріг та автомагістралей.

На фотографіях з місця події також видно, що внаслідок аварії пошкоджено дорожнє покриття автомагістралі. На водіїв, які рухаються автомагістраллю A4, чекають значні ускладнення. На місце необхідно доставити спеціалізоване обладнання, яке допоможе прибрати елемент з дороги.

"Ускладнення, пов’язані з видаленням негабаритного вантажу, можуть тривати до суботи", – повідомила Жук.

Нагадаємо, у лютому у Західнопоморському воєводстві Польщі швидкісна траса S6 була заблокована через масштабне підтоплення, яке виникло внаслідок танення снігу.

А в грудні поблизу німецького міста Магдебург зазнала аварії вантажівка, що перевозила сотні живих курей, внаслідок чого птахи розбіглися і на трасі тимчасово перекривали рух.