Власти Турции отрицают, что меры безопасности на саммите НАТО были чрезмерными

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи опроверг утверждения о том, что правительство переборщило с масштабными мерами безопасности, введенными во время саммита НАТО в Анкаре, который состоялся на этой неделе.

Заявление главы МВД Турции приводит Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что мер безопасности было "ровно столько, сколько было необходимо".

Чифтчи сообщил, что во время 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоялся 7 и 8 июля в президентском комплексе в Анкаре, было задействовано около 56 тысяч полицейских и жандармов.

"Мы не переборщили с мерами. Мы приняли меры предосторожности в необходимом объеме", – сказал он, добавив, что перед саммитом сотрудники служб безопасности проанализировали все возможные риски.

Министр рассказал, что планирование мер безопасности началось за несколько месяцев до начала мероприятия, причем Анкара стала центром многоуровневого плана безопасности. Прилегающие провинции были определены как первое кольцо безопасности, соседние провинции и портовые города – как второе кольцо, а приграничные провинции – как третье кольцо.

Он отметил, что подразделения разведки, по борьбе с киберпреступностью и противодействию терроризму приступили к работе за месяц до саммита, что меры безопасности были усилены за 15 дней до мероприятия, а меры предосторожности "достигли пика" в последние 72 часа.

"Благодаря всем этим мерам мы провели саммит без каких-либо проблем или инцидентов", – сказал Чифтчи.

Его заявление прозвучало после нескольких дней критики в отношении масштабов подготовки к саммиту, которая включала 13-дневный запрет на публичные демонстрации, перекрытие дорог, отправку некоторых государственных служащих в административный отпуск, полицейские рейды, ограничения, затрагивавшие владельцев магазинов, и косметические работы вдоль маршрутов, по которым должны были двигаться иностранные делегации.

Сообщалось также, что турецкая полиция обратилась к муниципалитетам с просьбой удалить бездомных собак с улиц перед саммитом в Анкаре.