В Польше из-за падения части ветряной турбины заблокирован проезд по одной из трасс
Новости — Пятница, 10 июля 2026, 11:57 —
В Польше предупреждают о затруднениях для водителей на автомагистрали A4 в населенном пункте Терличка, поскольку дорогу перекрыла упавшая часть ветряной турбины.
Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".
В ночь с четверга на пятницу там произошел серьезный инцидент с участием негабаритного транспортного средства, которое перевозило деталь ветряной турбины. Она упала на трассу, что привело к ее блокировке.
Полиция сообщает о затруднениях движения на автомагистрали A4 в районе Жешува.
"В пятницу до 3:00 дежурный городского управления полиции получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали A4 в направлении Корчовой", – сообщила подполковник Магдалена Жук из городского управления полиции в Жешуве.
Она пояснила, что в происшествии участвовал грузовик, перевозивший огромный элемент ветровой турбины.
"Во время перевозки негабаритного элемента ветровой турбины произошла поломка крепления перевозимого груза", – отметила представительница полиции.
Огромный элемент упал на проезжую часть, что привело к блокировке автомагистрали. Непроезжими остаются обе полосы движения A4 в направлении Корчовой.
"Движение осуществляется по аварийной полосе. Также перекрыт съезд на S19 / DK97 на узле "Жешув-Восток", – сообщило Главное управление национальных дорог и автомагистралей.
На фотографиях с места происшествия также видно, что в результате аварии повреждено дорожное покрытие автомагистрали. Водителей, движущихся по автомагистрали A4, ждут значительные затруднения. На место необходимо доставить специализированное оборудование, которое поможет убрать элемент с дороги.
"Затруднения, связанные с удалением негабаритного груза, могут продлиться до субботы", – сообщила Жук.
Напомним, в феврале в Западнопоморском воеводстве Польши скоростная трасса S6 была заблокирована из-за масштабного подтопления, возникшего в результате таяния снега.
А в декабре вблизи немецкого города Магдебург попал в аварию грузовик, перевозивший сотни живых кур, в результате чего птицы разбежались и на трассе временно перекрывали движение.