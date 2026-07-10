В Польше из-за падения части ветряной турбины заблокирован проезд по одной из трасс

В Польше предупреждают о затруднениях для водителей на автомагистрали A4 в населенном пункте Терличка, поскольку дорогу перекрыла упавшая часть ветряной турбины.

Об этом сообщает Polsat News, передает "Европейская правда".

В ночь с четверга на пятницу там произошел серьезный инцидент с участием негабаритного транспортного средства, которое перевозило деталь ветряной турбины. Она упала на трассу, что привело к ее блокировке.

Полиция сообщает о затруднениях движения на автомагистрали A4 в районе Жешува.

"В пятницу до 3:00 дежурный городского управления полиции получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали A4 в направлении Корчовой", – сообщила подполковник Магдалена Жук из городского управления полиции в Жешуве.

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Она пояснила, что в происшествии участвовал грузовик, перевозивший огромный элемент ветровой турбины.

"Во время перевозки негабаритного элемента ветровой турбины произошла поломка крепления перевозимого груза", – отметила представительница полиции.

Огромный элемент упал на проезжую часть, что привело к блокировке автомагистрали. Непроезжими остаются обе полосы движения A4 в направлении Корчовой.

"Движение осуществляется по аварийной полосе. Также перекрыт съезд на S19 / DK97 на узле "Жешув-Восток", – сообщило Главное управление национальных дорог и автомагистралей.

На фотографиях с места происшествия также видно, что в результате аварии повреждено дорожное покрытие автомагистрали. Водителей, движущихся по автомагистрали A4, ждут значительные затруднения. На место необходимо доставить специализированное оборудование, которое поможет убрать элемент с дороги.

"Затруднения, связанные с удалением негабаритного груза, могут продлиться до субботы", – сообщила Жук.

Напомним, в феврале в Западнопоморском воеводстве Польши скоростная трасса S6 была заблокирована из-за масштабного подтопления, возникшего в результате таяния снега.

А в декабре вблизи немецкого города Магдебург попал в аварию грузовик, перевозивший сотни живых кур, в результате чего птицы разбежались и на трассе временно перекрывали движение.