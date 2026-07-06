Фінляндія обмежила повітряний рух над Фінською затокою через атаку України по Росії

Збройні сили Фінляндії вранці в понеділок запровадили тимчасові обмеження авіаційного руху над східною частиною Фінської затоки.

Про це військові повідомили на платформі X, передає "Європейська правда".

Обмеження повітряного руху діяли з 6:10 ранку. О 6:48 фінська армія також обмежила морський рух частиною затоки.

Речник Генерального штабу Джере Палданіус повідомив Yle, що обмеження пов'язані з атаками українських безпілотників на Росію минулої ночі. Палданіус додав, що Сили оборони досі не зафіксували дронів, які могли заблукати у повітряному просторі Фінляндії.

Водночас він не виключив, що така ймовірність існує, та закликав дотримуватися інструкцій Міністерства внутрішніх справ.

У суботу Фінляндія також обмежувала повітряний та морський рух в східній частині Фінської затоки. Згодом там заявили, що обмеження були пов’язані з атакою України по цілях у РФ довкола Петербурга.

Подібні обмеження Фінляндія запроваджувала вранці четверга, 2 липня.