Финляндия ввела ограничения на воздушное и морское движение из-за угрозы со стороны дронов
Вооруженные силы Финляндии утром 10 июля ввели временные ограничения в воздушном и морском пространстве в районе города Котка, расположенного на побережье Финского залива.
Об этом финские Вооруженные силы сообщили в X, передает "Европейская правда".
Ограничения движения ввели из-за возможного проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.
Ограничения в воздухе и на море вступили в силу в 4 утра. Их отменили примерно в 5:25.
Военные отметили, что это была превентивная мера, целью которой является обеспечение безопасности посторонних лиц и создание условий для деятельности органов власти по противодействию возможным беспилотным летательным аппаратам.
Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Финляндии сообщила телеканалу Yle, что в воздушном пространстве страны не было обнаружено никаких беспилотников.
Подобные меры Финляндия принимала в понедельник, 6 июля. Они были связаны с атаками украинских беспилотников на Россию.
В субботу Финляндия также ограничивала воздушное и морское движение в восточной части Финского залива. Впоследствии там заявили, что ограничения были связаны с атакой Украины по целям в РФ в окрестностях Петербурга.