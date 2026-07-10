Літак Ryanair повернувся до Салонік через відмову двигуна: один пасажир отримав травми

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував із грецького міста Салоніки до німецького Мюнхена, у п’ятницю повернувся до Греції після того, як під час польоту сталася серйозна відмова двигуна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Пілоти виявили проблему, коли літак перебував над Північною Македонією, і вирішили повернутися до Салонік, оскільки усунути несправність у повітрі не вдалося.

Як повідомляється, під час зниження частина пошкодженого двигуна відірвалася та влучила у вікно салону, завдавши пасажиру незначних травм.

Після того як екіпаж подав сигнал лиха, в аеропорту "Македонія" у Салоніках було запущено аварійні процедури. Пожежники, бригади швидкої допомоги, поліція та інші служби екстреної допомоги були приведені в стан готовності, але літак благополучно приземлився і був переміщений у спеціально відведену зону аеропорту.

Чотирьох пасажирів було доставлено до лікарні як запобіжний захід. Більшість з них отримали медичну допомогу та були виписані, а один залишився для подальшого обстеження.

Компанія Ryanair направила запасний літак, щоб доправити більшість пасажирів до Мюнхена. Відповідні авіаційні органи проводять розслідування причин відмови двигуна.

Нагадаємо, 28 червня на північному сході Франції розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів, внаслідок чого загинули всі одинадцять людей, що були на борту.

Перед тим король Іспанії Феліпе VI надав Папі Римському Леву XIV свій літак, після того, як через технічні проблеми літак, яким подорожував понтифік, залишився на острові Тенерифе.