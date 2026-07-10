Самолет Ryanair вернулся в Салоники из-за отказа двигателя: один пассажир получил травмы

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из греческого города Салоники в немецкий Мюнхен, в пятницу вернулся в Грецию после того, как во время полета произошел серьезный отказ двигателя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Пилоты обнаружили проблему, когда самолет находился над Северной Македонией, и решили вернуться в Салоники, поскольку устранить неисправность в воздухе не удалось.

Как сообщается, во время снижения часть поврежденного двигателя оторвалась и попала в иллюминатор салона, нанеся пассажиру незначительные травмы.

После того как экипаж подал сигнал бедствия, в аэропорту "Македония" в Салониках были запущены аварийные процедуры. Пожарные, бригады скорой помощи, полиция и другие службы экстренной помощи были приведены в состояние готовности, но самолет благополучно приземлился и был перемещен в специально отведенную зону аэропорта.

Четверо пассажиров были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Большинство из них получили медицинскую помощь и были выписаны, а один остался для дальнейшего обследования.

Компания Ryanair направила запасной самолет, чтобы доставить большинство пассажиров в Мюнхен. Соответствующие авиационные органы проводят расследование причин отказа двигателя.

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