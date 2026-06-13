Король Іспанії надав свій літак Папі Римському через несправність борта

Король Іспанії Феліпе VI надав Папі Римському Леву XIV свій літак, після того, як через технічні проблеми літак, яким подорожував понтифік, залишився на острові Тенерифе.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Іспанський уряд повідомив, що літак ВПС, яким користується король, доправить Папу та кількох членів його делегації до Риму. Решта делегації та журналісти подорожуватимуть іншим літаком, який прибуде з Мадрида.

Як зазначається, Папа Римський вже сів на борт літака авіакомпанії Iberia, але потім король супроводив його з літака назад до термінала.

У повідомленнях, зроблених після того, як понтифік зійшов з борту, капітан сказав, що двигун, ймовірно, не запустився через вітер. Пізніше він додав, що проблему неможливо вирішити негайно і що пасажирам доведеться покинути літак.

Авіакомпанія Iberia, своєю чергою, повідомила, що в літака виникли технічні проблеми, природа яких не уточнюється.

Раніше писали, що Папа Римський Лев XIV під час перельоту з Мадрида до Барселони отримав запрошення пілотів летіти у кабіні з ними – та прийняв його.

У Мадриді на месу Папи Римського зібрались 1,2 мільйона осіб.

У виступі перед парламентом Іспанії понтифік заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи.