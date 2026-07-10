Експрем’єру Литви, підозрюваному в корупції, надягли електронний браслет

Члену парламенту Литви, експрем’єру Саулюсу Сквернялісу, якого підозрюють у хабарництві, призначено носіння електронного браслета на нозі.

Про це заявила Елена Мартіноніене, керівниця відділу зв’язків з громадськістю Генеральної прокуратури литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми підтверджуємо, що запобіжний захід, зазначений у вашому запиті, було застосовано до цієї особи", – сказала Мартіноніене, відповідаючи на конкретне запитання щодо обов’язку Скверняліса носити електронний браслет.

Обов’язок носити електронний пристрій стеження або перебувати під посиленим наглядом вважається другою за суворістю запобіжною мірою і може бути застосований лише слідчим суддею або судом. У разі порушення цих умов судом може бути призначено тримання під вартою.

16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.

Скверняліса підозрюють у хабарництві у справі про корупцію, пов'язаній із Державною службою рослинництва. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 8 років.

Генпрокуратура підозрює, що депутат Скверняліс з 1 січня 2025 року до травня того ж року через свою помічницю Агне Сіліцкене домовився взяти хабар за прихильність у деяких питаннях на займаній посаді.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.