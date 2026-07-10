Бывшему премьеру Литвы, подозреваемому в коррупции, надели электронный браслет

Члену парламента Литвы, бывшему премьеру Саулюсу Сквернялису, которого подозревают во взяточничестве, предписано носить электронный браслет на ноге.

Об этом заявила Елена Мартинониене, руководитель отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Мы подтверждаем, что мера пресечения, указанная в вашем запросе, была применена к данному лицу", – сказала Мартинониене, отвечая на конкретный вопрос об обязанности Сквернялиса носить электронный браслет.

Обязанность носить электронное устройство слежения или находиться под усиленным надзором считается второй по строгости мерой пресечения и может быть применена только следственным судьей или судом. В случае нарушения этих условий судом может быть назначено содержание под стражей.

16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом крупного расследования о коррупционной схеме в Государственной службе защиты растений.

Сквернялис подозревается во взяточничестве по делу о коррупции, связанном с Государственной службой растениеводства. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Генеральная прокуратура подозревает, что депутат Сквернялис с 1 января 2025 года по май того же года через свою помощницу Агне Силицкене договорился взять взятку за благосклонность в некоторых вопросах на занимаемой должности.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и ещё одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили в качестве специальных свидетелей.