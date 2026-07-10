Опитування: понад 70% британців вважають лідера ультраправих "підлим"

Більшість виборців у Великій Британії негативно оцінюють лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це свідчать результати нового опитування YouGov, пише "Європейська правда".

За даними дослідження, 56% респондентів вважають Фараджа "дуже підлим", а ще 17% – "досить" підлим. Це найгірший показник серед усіх лідерів британських партій.

Навіть серед прихильників Reform UK частина виборців поділяє таке сприйняття: 40% її виборців вважають Фараджа "підлим".

Опитування також показало погіршення оцінок самої Reform UK. За останній час зросла частка британців, які вважають партію нечесною. У жовтні 2024 року, під час скандалу з безкоштовними подарунками для політиків, таку думку висловлювали близько половини громадян, а нині цей показник зріс ще на 18 відсоткових пунктів.

Водночас автори дослідження зазначили, що такі оцінки не завжди свідчать про реальні моральні чи етичні якості політиків. Вислів "підлий" у відповідях виборців може означати як звинувачення в нечесності чи корупції, так і просто негативне ставлення до політика.

Зокрема, хоча 73% респондентів назвали Фараджа "дуже" або "досить" підлим, 77% так само оцінюють британські уряди загалом. На думку дослідників, ці показники більше відображають рівень суспільного невдоволення та популярність політиків, ніж їхню фактичну поведінку.

Лідер ультраправої та проросійської партії Reform UK перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від Коттрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.

На тлі звинувачень, які лідер ультраправих заперечує, Фарадж заявив про свою відставку з парламенту. Фарадж повідомив, що знову боротиметься за місце в Палаті громад на додаткових виборах.

Водночас Лейбористська партія, консерватори, ліберальні демократи, Партія зелених та Restore Britain виключили можливість участі у додаткових виборах у Клактоні, спричинених відставкою лідера правопопулістської Reform UK Найджела Фараджа.