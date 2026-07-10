Опрос: более 70% британцев считают лидера ультраправых "подлым"

Большинство избирателей в Великобритании негативно оценивают лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov, пишет "Европейская правда".

По данным исследования, 56% респондентов считают Фараджа "очень подлым", а ещё 17% – "довольно" подлым. Это худший показатель среди всех лидеров британских партий.

Даже среди сторонников Reform UK часть избирателей разделяет такое мнение: 40% её избирателей считают Фараджа "подлым".

Опрос также показал ухудшение оценок самой Reform UK. За последнее время выросла доля британцев, считающих партию нечестной. В октябре 2024 года, во время скандала с бесплатными подарками для политиков, такое мнение высказывали около половины граждан, а сейчас этот показатель вырос еще на 18 процентных пунктов.

В то же время авторы исследования отметили, что такие оценки не всегда свидетельствуют о реальных моральных или этических качествах политиков. Выражение "подлый" в ответах избирателей может означать как обвинение в нечестности или коррупции, так и просто негативное отношение к политику.

В частности, хотя 73% респондентов назвали Фараджа "очень" или "достаточно" подлым, 77% так же оценивают британские правительства в целом. По мнению исследователей, эти показатели в большей степени отражают уровень общественного недовольства и популярность политиков, чем их фактическое поведение.

Лидер ультраправой и пророссийской партии Reform UK находится под усиленным давлением со стороны парламента в рамках нового расследования о соблюдении этических норм. Как сообщила The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года он якобы получил поддержку от Коттрелла, но не задекларировал её в соответствии с парламентскими правилами.

До этого в Великобритании начали расследование в отношении Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.

На фоне обвинений, которые лидер ультраправых отрицает, он заявил о своей отставке из парламента. Фарадж сообщил, что вновь будет бороться за место в Палате общин на дополнительных выборах.

В то же время Лейбористская партия, консерваторы, либеральные демократы, Партия зелёных и Restore Britain исключили возможность участия в дополнительных выборах в Клактоне, вызванных отставкой лидера правопопулистской Reform UK Найджела Фараджа.