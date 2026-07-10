У Фінляндії закриття кордону призвело до зменшення випадків зараження сифілісом із РФ

Закриття східного кордону змінило ситуацію із захворюваннями у Східній Фінляндії, зменшивши число випадків зараження сифілісом та гонореєю з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Найнебезпечніше венеричне захворювання – сифіліс. Минулого року ним заразилися 329 осіб у Фінляндії. Випадків зараження гонореєю зафіксовано близько 2100.

Професор, дослідник Управління соціального здоров’я (THL) Міка Гісслер зазначає, що закриття східного кордону позначилося на статистиці заражень.

"Раніше з Росії через східний кордон надходили інфекції сифілісу та гонореї, переважно через секс-послуги. Тепер цей шлях закритий", – констатує Гісслер.

За словами професора, деякі люди знайшли за кордоном нові напрямки, де платний секс є фактором ризику. Особливо чоловіки привозять ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом) до Фінляндії, наприклад, із Таїланду.

З прикордонних регіонів часто їздили до російської Карелії, коли східний кордон був відкритий. Хвороби перетинали кордон разом із людьми.

Усередині Фінляндії відмінності незначні, але в містах рівень заражень традиційно вищий, ніж у сільській місцевості.

Уряд Фінляндії на початку літа продовжив дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з Росією.

Нагадаємо, Фінляндія закрила всі КПП на східному кордоні наприкінці 2023 року після спроби Росії влаштувати міграційну кризу на її східних кордонах. Після короткочасного відкриття деяких КПП взимку 2024 року проблема поновилась, після чого їх закрили остаточно.

Окрім того, прикордонникам надали право не приймати заявки на отримання притулку від шукачів притулку, які приходять на закритий кордон.