В Финляндии закрытие границы привело к снижению случаев заражения сифилисом из РФ

Закрытие восточной границы изменило ситуацию с заболеваниями в Восточной Финляндии, сократив число случаев заражения сифилисом и гонореей из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Самое опасное венерическое заболевание – сифилис. В прошлом году им заразились 329 человек в Финляндии. Случаев заражения гонореей зафиксировано около 2100.

Профессор, исследователь Управления социального здоровья (THL) Мика Гисслер отмечает, что закрытие восточной границы отразилось на статистике заражений.

"Раньше из России через восточную границу поступали инфекции сифилиса и гонореи, преимущественно через секс-услуги. Теперь этот путь закрыт", – констатирует Гисслер.

По словам профессора, некоторые люди нашли за границей новые направления, где платный секс является фактором риска. Особенно мужчины привозят ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) в Финляндию, например, из Таиланда.

Из приграничных регионов часто ездили в российскую Карелию, когда восточная граница была открыта. Болезни пересекали границу вместе с людьми.

Внутри Финляндии различия незначительны, но в городах уровень заражений традиционно выше, чем в сельской местности.

Правительство Финляндии в начале лета продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией.

Напомним, Финляндия закрыла все КПП на восточной границе в конце 2023 года после попытки России устроить миграционный кризис на её восточных границах. После кратковременного открытия некоторых КПП зимой 2024 года проблема возобновилась, после чего их закрыли окончательно.

Кроме того, пограничникам предоставили право не принимать заявления о предоставлении убежища от просителей убежища, которые приходят на закрытую границу.