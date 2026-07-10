Словенія заблокувала призначення ексглави МЗС на посаду спецпредставника ЄС

Колишня міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон втратила шанси очолити посаду спеціального представника ЄС у Сахелі після того, як її власна країна висловила заперечення щодо її кандидатури.

Про це пише N1 із посиланням на дані обізнаних співрозмовників у дипломатичних колах, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша заявив головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Файон нібито не здатна виконувати таку відповідальну роль у стратегічно важливому регіоні.

До цього жодна з 27 держав-членів Євросоюзу не виступала проти її призначення. Очікувалося, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 13 липня, кандидатуру Файон лише формально затвердять без додаткових обговорень.

Втім, як зазначається, після втручання словенського уряду її кандидатуру зняли з порядку денного засідання. Розгляд питання перенесли на середу, 15 липня, коли рішення має пройти процедуру затвердження через Комітет постійних представників держав-членів ЄС, а потім – письмове голосування країн ЄС.

Для призначення Файон необхідна кваліфікована більшість – підтримка щонайменше 15 із 27 держав-членів, які мають представляти не менше 65% населення Євросоюзу.

Сама Таня Файон заявила, що була здивована ситуацією, і вважає, що відмова від її призначення більше зашкодить Словенії, ніж їй особисто.

"Мені бракує слів. Наразі втрата більша для Словенії, ніж для мене. Відбір до Європейської служби зовнішніх справ був суворим. Мене обрали, і я мала підтримку всіх країн", – сказала вона.

Нагадаємо, Яншу затвердили прем’єр-міністром Словенії 22 травня. Для Янеза Янші цей строк на посаді прем’єра стане четвертим – політик вже очолював уряд з 2004 по 2008 рік, з 2012 по 2013 рік і знову з 2020 по 2022 рік. Він є одним із найвідоміших націоналістичних лідерів Європи та, за його власним визнанням, прихильником президента США Дональда Трампа.

Детальніше про прем’єр-міністра Словенії читайте в статті "Європейської правди" Проблемний друг України: які зміни обіцяє нова влада Словенії і де може бути загроза Києву