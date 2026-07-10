Словения заблокировала назначение бывшего главы МИД на должность специального представителя ЕС

Бывшая министр иностранных дел Словении Таня Файон лишилась шансов занять пост специального представителя ЕС в Сахеле после того, как её собственная страна выразила возражения против её кандидатуры.

Об этом пишет N1 со ссылкой на данные осведомленных собеседников в дипломатических кругах, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, премьер-министр Словении Янез Янша заявил главному дипломату ЕС Кае Каллас, что Файон якобы не способна выполнять такую ответственную роль в стратегически важном регионе.

До этого ни одно из 27 государств-членов Евросоюза не выступало против её назначения. Ожидалось, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 июля, кандидатуру Файон лишь формально утвердят без дополнительных обсуждений.

Впрочем, как отмечается, после вмешательства словенского правительства её кандидатуру сняли с повестки дня заседания. Рассмотрение вопроса перенесли на среду, 15 июля, когда решение должно пройти процедуру утверждения через Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС, а затем – письменное голосование стран ЕС.

Для назначения Файон необходимо квалифицированное большинство – поддержка как минимум 15 из 27 государств-членов, которые должны представлять не менее 65% населения Евросоюза.

Сама Таня Файон заявила, что была удивлена ситуацией, и считает, что отказ от её назначения больше навредит Словении, чем ей лично.

"Мне не хватает слов. Сейчас потеря больше для Словении, чем для меня. Отбор в Европейскую службу внешних дел был строгим. Меня выбрали, и у меня была поддержка всех стран", – сказала она.

Напомним, Янша был утвержден премьер-министром Словении 22 мая. Для Янеза Янши этот срок на посту премьера станет четвертым – политик уже возглавлял правительство с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и снова с 2020 по 2022 год. Он также является одним из самых известных националистических лидеров Европы и, по его собственному признанию, сторонником президента США Дональда Трампа.

Подробнее о новом премьер-министре Словении читайте в статье "Европейской правды" Проблемный друг Украины: какие изменения обещает новая власть Словении и где может быть угроза Киеву