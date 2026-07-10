Данія надала додаткові понад 10 млн євро на підтримку енергетики України

Данія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові понад 10 млн євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики, пише "Європейська правда".

Завдяки новому внеску у 10,66 млн євро, загальний внесок Данії до Фонду підтримки енергетики України перевищив склав 78,5 млн євро.

"Це важлива підтримка енергетичної стійкості України, зокрема у процесі підготовки до майбутньої зими", – заявив перший віцепрем’єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Напередодні писали, що Швеція внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові понад 120 млн євро.

Раніше уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму близько 140 млн євро на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Наприкінці червня Естонія внесла додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.