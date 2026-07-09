Швеція надала додаткові понад 120 млн євро на підтримку енергетики України

Швеція внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові понад 120 млн євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики, пише "Європейська правда".

Завдяки новому внеску у 124,1 млн євро, загальний внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики України перевищив 386 млн євро.

Загалом, як зазначило відомство, до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

"Сьогоднішній день є важливою віхою. Зробивши внески до Фонду на суму понад 2 млрд євро, країни з усього світу наочно доводять, що Україна не самотня. А рушійною силою Фонду є проста річ – солідарність", – зазначив комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен.

Раніше уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму близько 140 млн євро на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Наприкінці червня Естонія внесла додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.