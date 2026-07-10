Дания выделила дополнительно более 10 млн евро на поддержку энергетики Украины

Дания внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные средства в размере более 10 млн евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики, пишет "Европейская правда".

Благодаря новому взносу в размере 10,66 млн евро общий вклад Дании в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 78,5 млн евро.

"Это важная поддержка энергетической устойчивости Украины, в частности в процессе подготовки к предстоящей зиме", – заявил первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль.

Накануне сообщалось, что Швеция внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные более 120 млн евро.

Ранее правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму около 140 млн евро на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

В конце июня Эстония внесла дополнительные 125 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.