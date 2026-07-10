У Британію вперше привезли 1000-літнє полотно зі сценами епохи нормандського завоювання

У Британію вперше привезли на експозицію гобелен з Байо – тисячолітнє вишите полотно з кадрами подій епохи нормандського завоювання; перевезення пам’ятки супроводжувалося ретельними заходами безпеки.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

10 липня до Британії з великими заходами безпеки ввезли гобелен з Байо, який з вересня можна буде побачити на експозиції у Британському музеї – вперше за час створення пам’ятки, якій орієнтовно тисяча років.

70-метрове вишите полотно зображує 58 сцен подій, що завершуються вирішальною битвою при Гастінгсі та нормандським завоюванням Англії у 1066 році.

Пам’ятка прибула на територію Британського музею близько 3-ї години ночі. Цінний вантаж у спеціальному контейнері (що забезпечує необхідні температуру й вологість) та додатковій захисній рамці зустрічали нечисленні запрошені гості, серед яких – директор музею та посол Франції у Сполученому Королівстві.

Президент Франції Емманюель Макрон у публічних коментарях зазначив, що вручення Британії на експозицію такої цінної пам’ятки є "жестом довіри, тривалої дружби і знаком спільного прагнення Франції та Британії будувати своє майбутнє разом".

До слова, після відповідного рішення Парижа у Франції знайшлися занепокоєні тим, що неоціненний гобелен відпускають у далеку подорож, та навіть створювали петицію з вимогою скасувати домовленість.

Перевезення пам’ятки ретельно готувалося – перед вирішальним рейсом влаштували два "тестових" тим самим маршрутом у тому ж контейнері з текстильною копією, щоб виміряти рівень вібрацій і виявити потенційні загрози. Перевезення з території Франції до Британії здійснювалося тунелем під Ла-Маншем.

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