В Британию впервые привезли 1000-летнее полотно со сценами эпохи нормандского завоевания

В Великобританию впервые привезли на выставку гобелен из Байё – тысячелетнее вышитое полотно с изображениями событий эпохи нормандского завоевания; перевозка памятника сопровождалась тщательными мерами безопасности.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

10 июля в Великобританию с соблюдением строгих мер безопасности ввезли гобелен из Байё, который с сентября можно будет увидеть на выставке в Британском музее – впервые за всю историю существования памятки, которой примерно тысяча лет.

70-метровое вышитое полотно изображает 58 сцен событий, завершающихся решающей битвой при Гастингсе и нормандским завоеванием Англии в 1066 году.

Полотно привезли на территорию Британского музея около 3 часов ночи. Ценный груз в специальном контейнере (обеспечивающем необходимые температуру и влажность) и дополнительной защитной раме встречали немногочисленные специальные гости, среди которых – директор музея и посол Франции в Соединенном Королевстве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в публичных комментариях отметил, что передача Великобритании для экспозиции такого ценного памятника является "жестом доверия, длительной дружбы и знаком общего стремления Франции и Великобритании строить своё будущее вместе".

После соответствующего решения Парижа во Франции нашлись обеспокоенные тем, что бесценный гобелен отправляют в далекое путешествие, и даже создавали петицию с требованием отменить договоренность.

Перевозка тщательно готовилась – перед решающим рейсом организовали два "тестовых" по тому же маршруту в том же контейнере с текстильной копией, чтобы измерить уровень вибраций и выявить потенциальные угрозы. Перевозка с территории Франции в Великобританию осуществлялась через туннель под Ла-Маншем.

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